Израиль изменит Ближний Восток своим военным ответом ХАМАС

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«Государство [Израиль] перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», - сказал Нетаньяху.

Премьер добавил, что сейчас идет разгар военной кампании. Он предупредил, что трудные дни для Израиля еще впереди.

Страна подверглась беспрецедентному ракетному удару со стороны сектора Газа утром 7 октября. По последним данным, погибли около 800 израильтян.

Минздрав Палестины заявил о 493 жертвах со своей стороны. Среди них - 91 ребенок. Известно, что на начало 2023 года население сектора Газы составляло примерно 2,3 миллиона человек.