Израиль использовал танки в боях с ХАМАС в общине Маген

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Силы ЦАХАЛ продолжают попытки восстановить контроль над приграничными с сектором Газа районами.

«С начала боев убиты более 400 человек, смертельно и тяжело ранены 350 человек. В кибуце Маген идет ожесточенная перестрелка с террористами», - уточнило СМИ.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что на данный момент в больницы попали 2048 раненых, из них 20 находятся в критическом состоянии, 330 - в тяжелом, 396 - в состоянии средней тяжести.

По информации, полученной израильскими официальными лицами, среди похищенных, удерживаемых ХАМАСом, есть десятки иностранных граждан, передавал сайт Ynet.

«Среди пленников десятки американских граждан, тайцы, работающие в теплицах в Отефе, а также граждане Великобритании, Германии и России», - добавили журналисты.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС выпустил по стране тысячи ракет из сектора Газа. Ранее армия Израиля предупредила о «жестких ударах» по сектору Газа.