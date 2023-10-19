Израиль и США попытались сорвать заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа
Постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан досрочно покинули заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, созванное Россией, ОАЭ и Китаем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Томас-Гринфилд и Эрдан вышли из зала заседаний, не дожидаясь выступления представителей ряда стран. Постпреды отказались комментировать журналистам свое решение.
Заседание Совбеза ООН созвали из-за вчерашнего удара по баптистскому госпиталю в секторе Газа, в результате которого погибли около 500 человек , еще 300 пострадали.
Палестина обвинила Израиль в нанесении удара по больнице, ЦАХАЛ возложил ответственность на группировку «Исламский джихад»*. В Армии обороны Израиля заявили, что это был неудачный пуск ракеты.
*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.