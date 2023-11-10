Израиль и Палестина проведут частичный обмен заложниками
Израиль и представители палестинского движение ХАМАС пришли к договоренностям об обмене пленными. Находящихся у ЦАХАЛ женщин и детей отдадут после освобождения 100 заложниц, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на 100 израильских заложниц, находящихся у ХАМАС», - указали в публикации.
Издание уточнило, что в ходе боевых столкновений на юге Израиля палестинское движение взяло в плен до 250 человек. Среди них есть военные и мирные жители. В заложники попали и граждане третьих стран.
На прошлой неделе ХАМАС сообщал, что более 60 пленных погибли после удара Армии обороны Израиля по Газе. Тела большинства жертв до сих пор не достали из-под обломков.
Кроме того, ущерб, нанесенный ЦАХАЛ объектам инфраструктуры и жилым зданиям сектора Газа, составил около трех миллиардов долларов.