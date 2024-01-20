Читайте нас в:

Американская корпорация Microsoft сообщила, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты ее высшего руководства. Компания опубликовала сообщение на своем сайте, в котором также бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров.

В компании заявили, что команда по безопасности обнаружила «государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года».

«Microsoft идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как Nobelium», - сказано в сообщении.

В корпорации также отметили, что злоумышленники, начиная с конца ноября 2023 года, пытались атаковать с использованием механизма с распылением паролей, чтобы получить доступ к устаревшей непроизводственной учетной записи тестового клиента.

Затем они планировали закрепиться, чтобы в дальнейшем проникнуть в корпоративные учетные записи электронной почты руководства компании и сотрудников, отвечающих, в частности, за обеспечение кибербезопасности.

Ранее представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев рассказал, что хакеры в 2024 году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными.

Американская корпорация Microsoft сообщила, что киберпреступники получили доступ к учетным записям электронной почты ее высшего руководства. Компания опубликовала сообщение на своем сайте , в котором также бездоказательно обвинила Россию в поддержке хакеров.