Израиль финансировал ХАМАС для ослабления Палестины — Боррель
Израиль оказывал финансовую поддержку радикальному движению ХАМАС для ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА). Обвинения против еврейского государства озвучил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщило Reuters.
«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», - сказал он.
Политик призвал международное сообщество поддержать создание палестинского государства, несмотря на протесты Израиля. В данный момент основным приоритетом должно стать предотвращение эскалации конфликта в Красном море.
При этом Боррель отметил, что ЕС «будет отправлять корабли не для осуществления активных боевых действий, а исключительно для защиты судоходства».
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское правительство должно взять на себя управление Газой. По данным Минздрава Палестины, с 7 октября в секторе Газа погибли более 24 тысяч человек.