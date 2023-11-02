Израиль допустил выезд лидеров ХАМАС из Газы в обмен на освобождение заложников — СМИ
Израиль обсуждает возможность выпустить лидеров палестинского движения ХАМАС, в том числе боевое крыло, с территории сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом написала газета Yedioth Ahronoth.
Издание отметило, что в Израиле осознают: на то, чтобы уничтожить актив ХАМАС и ее инфраструктуру в анклаве, могут уйти годы, и это сулит большие потери.
«Поэтому в Израиле и международном сообществе циркулируют идеи, которые позволят сократить этот процесс и добиться капитуляции ХАМАС в секторе Газа как можно скорее», - пояснил автор материала.
В последнее время тема активно муссируется не только в прессе, но и на встречах с участием премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, причем он проявляет к обсуждаемой теме большой интерес, отметило издание.
Журналист провел параллель с «моделью Бейрута 1982 года», когда представители Организации Освобождения Палестины смогли выбраться из Бейрута, осажденного израильскими войсками, в Тунис.