Израиль допустил нанесение ударов по южным районам сектора Газа

«Идет война, ситуация на земле развивается динамично. Подчеркиваю, что мы уже призывали и продолжим призывать палестинцев переезжать на юг анклава. Однако мы никогда не говорили, что не станем наносить ударов по южным районам Газы», - сказал Конрикус.

Он отметил, что военная обстановка может сложиться таким образом, что удар по южным районам окажется неизбежным.

«Для наблюдающих за ситуацией это очевидная и понятная история. Мы говорили только о том, что свое основное внимание сфокусировали на северной части сектора», - добавил представитель ЦАХАЛ.

В субботу, 11 ноября, издание Tasnim сообщило, что палестинские силы остановили продвижение армии Израиля в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе.