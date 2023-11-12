Израиль допустил нанесение ударов по южным районам сектора Газа
Израильская армия не брала на себя обязательство по ненанесению ударов по южным территориям сектора Газа. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, его слова привел ТАСС.
«Идет война, ситуация на земле развивается динамично. Подчеркиваю, что мы уже призывали и продолжим призывать палестинцев переезжать на юг анклава. Однако мы никогда не говорили, что не станем наносить ударов по южным районам Газы», - сказал Конрикус.
Он отметил, что военная обстановка может сложиться таким образом, что удар по южным районам окажется неизбежным.
«Для наблюдающих за ситуацией это очевидная и понятная история. Мы говорили только о том, что свое основное внимание сфокусировали на северной части сектора», - добавил представитель ЦАХАЛ.
В субботу, 11 ноября, издание Tasnim сообщило, что палестинские силы остановили продвижение армии Израиля в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе.