Израиль доказал использование ХАМАС гражданской инфраструктуры

Военные обнародовали запись перехваченного телефонного звонка. По их словам, речь идет о беседе одного из участников ХАМАС, который признался, что может пользоваться автомобилями медиков для передвижения.

«Я могу уехать на любой машине скорой помощи, которую захочу», - заявил голос на записи.

Дополнительным подтверждением стала публикация допросов членов ХАМАС, взятых в плен после нападения на Израиль 7 ноября. Эти данные представили представители ШАБАК.

«У бригад „Аль-Кассам“ (боевое крыло палестинской группы - прим. ред.) есть свои собственные машины скорой помощи, некоторые из которых расположены на военной базе. Внешний вид машин похож на гражданские скорые, так что они не вызовут подозрений и не подвергнутся бомбардировке», - заявил пленный По словам еще одного арестованного, этот транспорт используют для эвакуации раненых командиров, а также для перевозки продовольствия, оружия и грузов, потому что это самый безопасный способ транспортировки.

Пленные подчеркнули, что политическое и военное руководство ХАМАС, включая организатора нападения 7 ноября Яхью Синвара, используют для укрытия больницы, в том числе медицинское учреждение Аш-Шифа.

В минувшую пятницу, 2 ноября, Минздрав Газы объявил, что жертвами удара по машине скорой помощи около больницы Аш-Шифа стали 15 человек. Еще 26 получили ранения. Армия обороны Израиля подчеркнула, что автомобиль использовали для перевозки бойцов ХАМАС, а в подвале больницы находится командный центр палестинской группировки.

Руководство и участники боевого крыла палестинского движения ХАМАС использовали машины скорой помощи для передвижения по сектору Газа, а помещения школ и больниц - для хранения боеприпасов и укрытий. Собранные доказательства Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службой контрразведки ШАБАК опубликовали издания The Times of Israel и Yedioth Ahronoth.