Израиль атаковали со стороны Ливана

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Сначала появилась информация о 10 боеголовках, выпущенных по Израилю со стороны Ливана. Затем корреспондент уточнил, что с юга запустили 12 ракет. Сирены воздушной тревоги раздались в региональном совете Мевоот Ха-Хермон, городах Йифта и Рамот-Нафтали на севере страны.

Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября. Спустя два дня ЦАХАЛ объявил, что остановил боевые действия в городах у границы с сектором Газа, боевики могли остаться в населенных пунктах.

Один из ударов нанесли по аэропорту Бен-Гурион. Очевидец рассказал, что пассажиры слышали сирену. Последствия удара сняли на видео. Житель Тель-Авива назвал обстановку в городе относительно спокойной. Он заявил, что массированную атаку устроили внезапно.