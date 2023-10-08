Израиль атаковал штаб-квартиру разведки ХАМАС в секторе Газа

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«Цели были расположены в высотных зданиях, используемых террористической организацией по всему сектору Газа. ЦАХАЛ атаковал ночью 10 оперативных инфраструктур, используемых террористической организации ХАМАС», - уточнили в израильской армии.

Кроме того, были атакованы два банковских отделения, которые использовались «для финансирования терроризма». Представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари утром 8 октября говорил, что сотни террористов убиты, десятки взяты в плен.

«Мы атаковали 426 целей, сотни тонн оружия, 100 непосредственных угроз были предотвращены», - сообщил он.

Ранее Армия Израиля сообщила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа. Израиль также принял решение нанести удары по одному из районов Ливана в ответ на обстрел территории государства. Страна готовилась к «вероятности таких событий».

Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля ранним утром 7 октября. Организация пустила более двух тысяч ракет в сторону государства. После этого израильская армия ответила ударами по сектору Газа. По последним данным, число раненых в Израиле выросло до 1452 человек , есть погибшие. В секторе Газа пострадали 1700 человек.