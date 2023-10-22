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Атака произошла около 05:25. Издание уточнило, что армия обороны Израиля одновременно ударила ракетами со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан.

На днях мощный взрыв прогремел на Голанских высотах у границы Израиля и Сирии. В тот же день три дрона подлетели к военной базе США в Сирии. Один из БПЛА нанес удар по объекту, два других дрона сбили военнослужащие. Информации о разрушениях и возможных потерях пока нет.

Ранее стало известно, что террористы в Сирии планировали напасть на пункты дислокации российских и сирийских войск , гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, используя беспилотники и переделанные реактивные системы залпового огня. Российские войска подготовились к отражению атак.