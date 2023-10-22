Израиль атаковал ракетами аэропорты Дамаска и Алеппо — СМИ
Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани оказались выведены из строя, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.
Атака произошла около 05:25. Издание уточнило, что армия обороны Израиля одновременно ударила ракетами со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан.
На днях мощный взрыв прогремел на Голанских высотах у границы Израиля и Сирии. В тот же день три дрона подлетели к военной базе США в Сирии. Один из БПЛА нанес удар по объекту, два других дрона сбили военнослужащие. Информации о разрушениях и возможных потерях пока нет.
Ранее стало известно, что террористы в Сирии планировали напасть на пункты дислокации российских и сирийских войск , гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, используя беспилотники и переделанные реактивные системы залпового огня. Российские войска подготовились к отражению атак.