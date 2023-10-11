Израиль атаковал дом лидера военного крыла ХАМАС

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По информации источника, в результате атаки погибли некоторые члены семьи высокопоставленного чиновника. При этом находился ли в доме сам ад-Дейф, достоверно неизвестно.

Мохаммед ад-Дейф в середине 1990-х возглавлял военное крыло ХАМАС. В Палестине его считают одним из главных борцов за свободу своего народа. Однако власти Израиля расценивают его деятельность, как террористическую.

Во вторник силы обороны Израиля объявили о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамала. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что он выделял денежные средства на финансирование палестинских боевиков.

Очередное обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали приграничные города Израиля. В результате нападения пострадали порядка трех тысяч человек.