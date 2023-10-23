23 октября 2023, 19:45

Израиль анонсировал удар по Газе с моря, суши и воздуха

РИА «Новости»
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Новая фаза военной операции Армии обороны Израиля против движения ХАМАС из сектора Газа станет комплексным. Боевые действия пройдут на море, суше и в воздухе. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения военно-морской базы в Ашдоде.

Он подчеркнул, что военные уже отлично проявили себя в борьбе против боевого крыла палестинского радикального движения. Но сейчас необходимо начать подготовку к новой фазе конфликта.

«Мы тщательно готовимся к нашему следующему шагу - многосторонней операции в воздухе, на суше и на море. Делайте свою работу, готовьтесь, вы нам понадобитесь», - обратился в Галант к военным.

Министр добавил, что Военно-морские силы Израиля в ходе дальнейшей операции в секторе Газа займут одну из главных ролей.

Новая фаза военной операции Армии обороны Израиля против движения ХАМАС из сектора Газа станет комплексным. Боевые действия пройдут на море, суше и в воздухе. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения военно-морской базы в Ашдоде.

Военные Израиля начали наносить удары по сектору Газа после атаки участников боевого крыла ХАМАС на приграничные населенные пункты. Кроме того, палестинскую территорию взяли в блокаду, прекратив подачу электричества, воды, а также ограничив поставку продовольствия. Ограничения продлились несколько дней.

Международное сообщество неоднократно призывало стороны к прекращению боевых действий. Но власти Израиля заявили о намерении добиться полного уничтожения палестинской радикальной группировки в ответ на жертвы среди мирного населения.

Ожидалось, что новой фазой станет сухопутная операция израильских военных. Но, по данным СМИ, ее проведение отложили по требованию США, которые начали переговоры с ХАМАС через посредников об освобождении заложников.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
27 октября 2023, 23:53
Чехия раскрыла последствия падения Украины
Unsplash
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Чешские власти продолжают настаивать на своей позиции и поддерживать суверенитет Украины. Об этом президент страны Петр Павел заявил во время встречи с главами зарубежных диппредставительств, его процитировало агентство ЧТК.

«Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Если Украина падет, то падем мы все», - сказал он.

По мнению чешского лидера, нынешние конфликты не разрешить, просто выслушав обе стороны или проведя воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из сторон.

Чешский президент также прокомментировал конфликт между Палестиной и Израилем. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся с пересмотром многолетнего бюджета Европейского союза, если в него включат только Украину.

Также Венгрия и Словакия высказались против выделения 50 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Чехия Запад Украина
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 октября 2023, 23:17
США решили выпускать новый тип ядерной бомбы
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Соединенные Штаты усовершенствуют свою основную термоядерную бомбу B61. Об этом сообщил Пентагон.

«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 после одобрения конгресса и выделения соответствующих средств», - указали в сообщении.

По задумке Пентагона, обновленной бомбой хотят заменить часть запасов В61-7. Она будет обладать аналогичной мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которые сейчас есть у самой современной модификации В61-12.

В Пентагоне также заверили, что решение о модернизации снаряда не связано с какими-либо отдельными международными событиями, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

Накануне ВМС США провели испытания нового оружия на боевом корабле Savannah типа Independence. Американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. Она способна поразить надводные и воздушные цели.

Ядерное оружие США Пентагон
27 октября 2023, 22:33
Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царева спецоперацией СБУ
РИА «Новости»
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Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом написала газета «Украинская правда».

По данным издания, Царев стал «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку находится «в списке предателей». Детали операции не приводились. В то же время уточняется, что в украинского политика попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев также озвучил версию о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. По его словам, общественного деятеля пытались ликвидировать по указанию СБУ.

Неизвестные совершили покушение на Царева в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него стреляли на территории санатория, где он прожил.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «360», что Царев находится в крайне тяжелом состоянии.

СБУ Украина

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