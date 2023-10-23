Израиль анонсировал удар по Газе с моря, суши и воздуха

Он подчеркнул, что военные уже отлично проявили себя в борьбе против боевого крыла палестинского радикального движения. Но сейчас необходимо начать подготовку к новой фазе конфликта.

«Мы тщательно готовимся к нашему следующему шагу - многосторонней операции в воздухе, на суше и на море. Делайте свою работу, готовьтесь, вы нам понадобитесь», - обратился в Галант к военным.

Министр добавил, что Военно-морские силы Израиля в ходе дальнейшей операции в секторе Газа займут одну из главных ролей.

Новая фаза военной операции Армии обороны Израиля против движения ХАМАС из сектора Газа станет комплексным. Боевые действия пройдут на море, суше и в воздухе. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения военно-морской базы в Ашдоде.

Военные Израиля начали наносить удары по сектору Газа после атаки участников боевого крыла ХАМАС на приграничные населенные пункты. Кроме того, палестинскую территорию взяли в блокаду, прекратив подачу электричества, воды, а также ограничив поставку продовольствия. Ограничения продлились несколько дней.

Международное сообщество неоднократно призывало стороны к прекращению боевых действий. Но власти Израиля заявили о намерении добиться полного уничтожения палестинской радикальной группировки в ответ на жертвы среди мирного населения.

Ожидалось, что новой фазой станет сухопутная операция израильских военных. Но, по данным СМИ, ее проведение отложили по требованию США, которые начали переговоры с ХАМАС через посредников об освобождении заложников.