«Изо всех сил». Нетаньяху призвал ЦАХАЛ продолжать удары по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал новые кадры ударов ВВС страны по объектам на территории сектора Газа. Политик обратился к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с призывом не прекращать атаки. Само видео он разместил на личной странице в социальной сети X.
«Продолжайте изо всех сил», - подписал ролик Нетаньяху.
На кадрах видно, как израильские военные попали снарядом по палестинскому зданию. После взрыва поднялся столб густого дыма. Видео завершается осмотром места удара - фундамент и несущие опоры оказались целыми.
Ранее в СМИ появились первые фото последствий обстрела сектора Газа со стороны израильских военных. Кроме того, во вторник, 10 октября, агентство Raqam News сообщило, что в результате атак ЦАХАЛ оказалось разрушено здание палестинской ассоциации адвокатов.
Также представитель Армии обороны Израиля объявил о взятии под полный контроль всей южной границы с сектором Газа.