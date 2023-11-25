Изменения в поведении и одинокий вид Зеленского встревожили западных союзников

На Западе отметили, что украинский лидер на публике выглядит одиноким и явно волнуется. Зеленского обеспокоили события на Ближнем Востоке, где продолжается палестино-израильский конфликт, отвлекающий на себя не только американские ресурсы, но и внимание от дел на Украине. Кроме того, восточноевропейские государства уже устали от украинских событий.

В США задумались о предстоящих президентских выборах, причем многие политики призывают больше внимания уделять своей стране, а не чужой. И в Америке, и в странах Евросоюза зазвучали призывы к мирным переговорам между Украиной и Россией. Зеленского эти заявления не обрадовали, но при этом киевские власти так и не смогли похвастаться успехами своих Вооруженных сил на поле боя.

Ранее украинское руководство отказалось от проведения выборов в 2024 году. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал причиной военное положение в стране.