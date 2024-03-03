«Издевается над телами». Джилл Байден назвала Трампа угрозой для женщин
Первая леди США Джилл Байден раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за его отношение к женщинам. Ее выступление в Атланте процитировало издание The Hill.
«Он потратил всю жизнь, разрушая и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважая наши достижения», - сказала она.
В своей речи Байден ссылалась на видеозапись на платформе Access Hollywood, где кандидат в президенты рассказал, как «зажимал» женщин и хватал за интимные места.
Супруга Байдена также напомнила о недавнем заявлении Трампа, в котором он присвоил себе заслугу в том, что позволил таким штатам, как Джорджия, ввести жестокие запреты на аборты. По словам первой леди США, Дональд Трамп в своих действиях зайдет очень далеко и он «опасен для женщин и семей».
Американский политолог Эндрю Корыбко в беседе с «360», что в США демократы всегда поддерживали право женщин на аборт, , а республиканцы, как и глубоко религиозные люди, всегда выступают против.