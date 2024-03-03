03 марта 2024, 02:21

«Издевается над телами». Джилл Байден назвала Трампа угрозой для женщин

РИА «Новости»
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Первая леди США Джилл Байден раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за его отношение к женщинам. Ее выступление в Атланте процитировало издание The Hill.

«Он потратил всю жизнь, разрушая и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважая наши достижения», - сказала она.

В своей речи Байден ссылалась на видеозапись на платформе Access Hollywood, где кандидат в президенты рассказал, как «зажимал» женщин и хватал за интимные места.

Супруга Байдена также напомнила о недавнем заявлении Трампа, в котором он присвоил себе заслугу в том, что позволил таким штатам, как Джорджия, ввести жестокие запреты на аборты. По словам первой леди США, Дональд Трамп в своих действиях зайдет очень далеко и он «опасен для женщин и семей».

Американский политолог Эндрю Корыбко в беседе с «360», что в США демократы всегда поддерживали право женщин на аборт, , а республиканцы, как и глубоко религиозные люди, всегда выступают против.

США Женщины Дональд Трамп
03 марта 2024, 01:54
Товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку в США
Freepik
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Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов и упал в реку на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Facebook*.

«Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern <…> в населенном пункте Уайтмарш», - сообщили правоохранительные органы.

В результате аварии никто не пострадал. Местных жителей и работников близлежащих предприятий эвакуировали. Поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия.

В то же время издание CBS News сообщило, что с рельсов в Пенсильвании сошли сразу три грузовых поезда, два из которых упали в реку. В воду попало дизельное топливо и силиконовые гранулы.

В ноябре прошлого года поезд с расплавленной серой сошел с рельсов в штате Кентукки в США. Часть груза разлилась. Губернатор штата Энди Бешир объявил о введении чрезвычайного положения и призвал местных жителей эвакуироваться.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Поезда
03 марта 2024, 01:05
«Помогите! Ваши дети». Экоактивисты разрисовали фасад ведомства канцлера в Берлине
Freepik
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Экоактивисты из движения «Последнее поколение» в рамках акции протеста разрисовали оранжевой красной фасад ведомства канцлера Олафа Шольца в Берлине. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

На стене рейхсканцелярии протестующие оставили отпечатки рук и написали оранжевой краской «Помогите! Ваши дети».

«Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!» - так протестующие пояснили смысл акции в соцсети X.

По информации Berliner Zeitung, в акции приняли участие около 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет. Десятерых их них арестовала полиция.

В январе экоактивисты облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре. Две посетительницы музея подбежали к произведению Леонардо да Винчи и плеснули на него суп с криком: «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?! Наша сельскохозяйственная система больна!». Благодаря бронестеклу шедевр не пострадал.

Германия Протесты Экология
03 марта 2024, 00:07
Технологии США нашли на службе российской армии
РИА «Новости»
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Российская армия, несмотря на санкции, продолжает использовать технологии США. Об этом сенатор из Демократической партии Ричард Блументал заявил в интервью The Washington Times.

По его словам, американские технологии применяют при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения в России. Это происходит из-за того, что экспортный контроль со стороны Вашингтона не выполняет своих задач.

В начале года Блументал собрали на Украине список жалоб. В нем отмечены 211 случаев, когда американские полупроводники и микросхемы находили в российских ракетах.

Министр армии США Кристин Уормут ранее заявила, что санкции не смогли обрушить оборонно-промышленный комплекс России. Предприятия продолжают выпускать продукцию, а вооруженные силы - пополняют новым арсеналом. Среди перспективных видов вооружений - зенитные ракетные комплексы «Тор».

США Санкции Россия Технологии
02 марта 2024, 23:36
«Это не блеф». Экс-аналитик ЦРУ призвал страны НАТО прислушаться к Путину
РИА «Новости»
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В США призвали представителей стран НАТО прислушаться к тому, что говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Российский лидер не несет чушь, как его американский коллега Джо Байден, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он не забывает, где был вчера. Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», - заявил аналитик.

Бывший разведчик напомнил, что Путин не раз предупреждал западные страны об опасности военного освоения Украины, но американцы и европейцы проигнорировали его слова. И теперь сложилась такая ситуация, что процессу демилитаризации подвергается не только украинское государство, но и Североатлантический альянс.

По словам Джонсона, российский лидер показал, что НАТО уже превратилось в «черную дыру», альянса фактически уже не существует.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, но прекрасно осознает, что имеет дело с государством, чьи политика нам враждебны и желают нанести нашей стране стратегическое поражение на поле боя.

Разведка США НАТО Владимир Путин Джо Байден

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