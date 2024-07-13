Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал РФ ценным стратегическим союзником

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Пункт временного размещения (ПВР) для депортированных из Латвии россиян подготовили в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Михаил Ведерников.

«Мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», - предположил губернатор.

Таким образом он отреагировал на решение парламента Латвии внести поправки к закону об эмиграции.

По словам Ведерникова, область накопила положительный опыт работы с переселенцами из других стран, вопросы трудоустройства будут решаться в индивидуальном порядке. Для специалистов в сфере востребованных профессий - врачей и учителей - власти будут искать возможности по обеспечению служебным жильем.

«С собой можно брать все необходимые вещи и домашних питомцев. На месте будет организована работа всех служб и ведомств», - подчеркнул губернатор.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский заявил, что латвийское правительство планирует депортировать из страны около 800 российских пенсионеров.