06 июня 2024, 08:07

Избранный президент Индонезии посетит Россию

РИА «Новости»
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Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может приехать в Россию с официальным визитом. Об этом РИА «Новости» рассказал посол государства в России Джосе Тавареш.

«Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет», - поделился дипломат.

Субианто уже посещал Россию, но в качестве министра обороны. В последний раз военный был в стране на бизнес-переговорах в 2021 году, отметил Тавареш.

Прабово Субианто победил на президентских выборах в Индонезии, лидировав с большим отрывом , и набрал 96,2 миллиона голосов. Его инаугурация состоится 20 октября.

Субианто принадлежит к одной очень влиятельной семье - его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. Сам политик создал собственную партию «Гериндра».

Ранее Индонезия выступила против конфискации российских активов. Представители страны беспокоятся за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе.

Индонезия Россия
06 июня 2024, 07:48
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал категорически неприемлемыми и несправедливыми якобы попытки России переложить ответственность на японскую сторону ответственность за отсутствие условий по мирному договору стран. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА «Новости».

Таким образом политик ответил на заявление президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что не отказывается от возобновления переговоров о мирном договоре с Японией, однако только при создании соответствующих условий.

Путин напоминал, что препятствием к диалогу являются призывы японских властей добиться стратегического поражения России, что также стало препятствием к диалогу.

«Чрезвычайно неприемлемы и несправедливы попытки переложить ответственность на Японию. Отношения стран находятся в непростой точке, однако мы придерживаемся стремления решить проблемы северных территорий и заключить мирный договор», - Хаяси.

Ранее МИД России исключил восстановление контактов с Японией в нынешних условиях.

Япония Международные отношения Россия
06 июня 2024, 04:51
Ростовщики выложили в Сеть фото голых должников
Freepik
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В Таиланде семейная пара ростовщиков вынуждали заемщиков фотографироваться обнаженными, а потом публиковали снимки должников в интернете. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Супружеская пара из провинции Прачинбури сама сдалась полиции после обвинений в кабальном кредитовании и выбивании долгов.

До этого один из должников, чье обнаженное фото они отправили пяти людям, в том числе и его матери, обратился к правоохранителям. По его словам, он занял у семейства ростовщиков 500 батов (1,2 тысячи рублей), обязуясь платить по 100 батов в неделю в виде процентов.

Кредиторы заставили его взять удостоверение личности в руки и сфотографироваться в обнаженном виде. Кроме того, он подписал контракт с разрешением публикации его снимка в сети в случае задержки платежа. Сначала он выплачивал долг, а потом опоздал со своевременной оплатой и его снимок попал в интернет.

Предприимчивые супруги заставляли в таком виде позировать даже женщин. Сейчас ведется расследование.

Ранее Госдума России прикрыла еще одну лазейку в законе для коллекторов, запретив наймодателям уступать им долги по ЖКХ.

Фото Долги Таиланд Кредиты Деньги Коллекторы
06 июня 2024, 04:11
«Никогда не вернется». Кейт Миддлтон может отказаться от королевских обязанностей из-за болезни
РИА «Новости»
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям. Об этом написал журнал Us Weekly со ссылкой на источники, близкие к монаршей семье.

Собеседники издания сообщили, что процесс выздоровления принцессы идет хорошо. В то же время, ее возвращение к королевским обязанностям остается под вопросом. По их словам, Кейт Миддлтон не сможет видеться с большим количеством людей, так как это риск для ее здоровья.

Один из источников журнала заявил, что Кейт может никогда не вернуться к своей роли в полной мере, а ее занятость и обязанности пересмотрят в зависимости от состояния принцессы.

В конце мая стало известно, что Кейт Миддлтон вернется на публику не раньше осени 2024 года при условии, что у нее начнет ремиссия. Об это написала газета Daily Mail со ссылкой на подруг принцессы.

Великобритания Болезни Семья Онкология
06 июня 2024, 02:22
Путин раскрыл колоссальную ошибку США
Freepik
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Власти США своими руками убивают доллар, что заставляет переходить страны на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, запрет использовать доллар в международных расчета является одной из колоссальных ошибок американской администрации.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, поднимать его значение и авторитет. Убивают его просто сами своими руками», - сказал он.

Однако, по словам президента, переход на национальные валюты помог укрепить их и развивать отношения со странами.

Путин отметил, что сейчас основным экономическим партнером России является Китай. Отношения двух стран не носят ситуативного характера, а опираются на глубинные интересы.

США Доллары США Международные отношения Владимир Путин

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