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По предварительным данным, правящая партия страны «Право и справедливость» пока занимает лидирующую позицию. За нее проголосовали 38,22% человек.

Самая крупная оппозиционная партия «Гражданская коалиция» набрала 27,93% от числа обработанных бюллетеней. За объединение «Третий путь» проголосовали 14,37% жителей страны. Партия «Левые» пока набрала 8,25%.

Общий результат этих оппозиционеров позволит им получить большинство в нижней палате Национального собрания Польши - Сейме. Также партии смогут претендовать на формирование правительства.

Парламентские выборы в республике прошли 15 октября. Посол России в Польше Сергей Андреев заверил, что результаты голосования не повлияют на позицию страны по вопросу украинского конфликта. Бывший глава Евросовета и лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск заявил, что готов объединить оппозицию и сформировать новое правительство.