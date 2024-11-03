Избирательные участки в Европе и Молдавии «заминировали» анонимными сообщениями

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По ее словам, в Европе поступили сообщения о «минировании» шести участков, в Молдавии - о двух. Только три из них вернулись к работе.

Также в полицию поступило сообщение о минировании моста через Днестр, соединяющего Молдавию и Приднестровье. Движение по переправе остановили.

Согласно данным на сайте ЦИК Молдавии, на данный момент в голосовании приняли участие 53,35% избирателей.

В Молдавии 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. В бюллетенях фамилии двух кандидатов - действующего президента Майи Санду и бывшего генерального прокурора республики Александра Стояногло.