Избежать сложно. Человечество столкнется с эпидемией «болезни Х»

«Хотя возникновения „болезни X“ трудно избежать, возникшую пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать», - сказал эпидемиолог.

«Болезнь Х» - это крайне опасная инфекционная или вирусная болезнь, которая может возникнуть в будущем. Так назвали патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. Заболевание в 20 раз смертельнее ковида и представляет большую угрозу для человечества, заявляли в World Economic Forum.

Новые патогены, опасные для человека, могут появится в виде коронавирусов , но другого типа, рассказывал «360» ученый Анатолий Альтштейн. Опасения также вызывают вирусы гриппа птиц.