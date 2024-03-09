Избежать сложно. Человечество столкнется с эпидемией «болезни Х»
Избежать возникновения нового потенциального заболевания, называемого «болезнью Х», будет сложно. Такое заявление сделал глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, сообщило китайский новостной сайт The Paper.
«Хотя возникновения „болезни X“ трудно избежать, возникшую пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать», - сказал эпидемиолог.
«Болезнь Х» - это крайне опасная инфекционная или вирусная болезнь, которая может возникнуть в будущем. Так назвали патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. Заболевание в 20 раз смертельнее ковида и представляет большую угрозу для человечества, заявляли в World Economic Forum.
Новые патогены, опасные для человека, могут появится в виде коронавирусов , но другого типа, рассказывал «360» ученый Анатолий Альтштейн. Опасения также вызывают вирусы гриппа птиц.