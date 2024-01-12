«Избегать эскалации». Саудовская Аравия призвала к сдержанности в свете ударов США по Йемену

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Отмечается, что королевство наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и атаками на объекты в Йеменской республике «с серьезной обеспокоенностью».

«Королевство Саудовская Аравия <…> подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря <…> и призывает к сдержанности, избеганию эскалации», - отмечается в сообщении.

МИД Саудовской Аравии напомнил, что свобода судоходства в Красном море - международное требование «в интересах всего мира».

О бомбардировке объектов хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Под удар попали город Ходейда и столица Йемена - Сана.

Пентагон подтвердил атаки, назвав целью снижение военного потенциала хуситов. США поразили по крайней мере 10 объектов. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ответные удары.