«Избалованный ребенок». Зеленский разозлил своим поведением союзников
Президент Владимир Зеленский своими постоянными требованиями предоставить Украине еще больше помощи стал отталкивать западных союзников. Таким мнением бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«Я думаю, что Зеленский, как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», - отметил он.
По мнению эксперта, действия главы киевского режима привели к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Пайн напомнил о моменте, когда отношениями между двумя политиками ухудшились из-за требований поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams.
Также в последнее время у Киева были проблемы с Польшей, которая грозилась прекратить военные поставки. Такую ситуацию Пайн объяснил тем, что с Зеленским очень сложно сотрудничать.
Телеканал Fox News ранее сообщил, что исход парламентских выборов в Польше может негативно отразиться на партнерстве с Украиной. Политическая среда Польши разделилась во мнениях по поводу помощи ВСУ.