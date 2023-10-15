«Избалованный ребенок». Зеленский разозлил своим поведением союзников

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«Я думаю, что Зеленский, как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», - отметил он.

По мнению эксперта, действия главы киевского режима привели к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Пайн напомнил о моменте, когда отношениями между двумя политиками ухудшились из-за требований поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams.

Также в последнее время у Киева были проблемы с Польшей, которая грозилась прекратить военные поставки. Такую ситуацию Пайн объяснил тем, что с Зеленским очень сложно сотрудничать.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что исход парламентских выборов в Польше может негативно отразиться на партнерстве с Украиной. Политическая среда Польши разделилась во мнениях по поводу помощи ВСУ.