Венгрия выступила против очередного призыва внести атомную энергетику в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. Глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил журналистам, что государство никогда не согласится на такие меры. Трансляцию с его выступлением вели в Facebook*.

«Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики», - заявил он.

Сийярто объяснил, что подобные ограничения серьезно повлияли бы на безопасность энергосбережения Венгрии. Также он напомнил, что американская сторона за шесть месяцев закупила у РФ рекордные 416 тонн урана. При этом ЕС все равно намерены ввести санкции против ядерной энергетики.

«Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС», - сказал министр.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что венгерская сторона подписала план работ по сооружению атомной электростанции «Пакш-2» с российской госкорпорацией «Росатом».

Он отметил, что Венгрия намерена построить новую АЭС, несмотря на давление Америки и стран ЕС.

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