28 ноября 2023, 03:17

«Избалованный ребенок». Организатор польской блокады раскритиковал Украину

РИА «Новости»
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Украина похожа на избалованного ребенка, диалог с которым невозможен. Об этом на своей странице в социальной сети написал организатор блокады на польской границе Рафал Меклер.

«Есть страна, которая своим поведением напоминает избалованного ребенка. Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив», - отметил Меклер.

Поляк добавил, что если родитель не имеет средств, чтобы баловать «ребенка», то тот начинает «топать ногами, кричать и валяться на тротуаре». В этом случае виноваты те, кто не научил и не воспитал должным образом ребенка. Меклер заявил, что разумный диалог при таком раскладе абсолютно бесполезен.

Украина потребовала от Польши разблокировать контрольно-пропускные пункты на границе после смерти двух украинских водителей в очереди. Причина их гибели неизвестна.

Украина Польша
28 ноября 2023, 03:43
«Никогда не будет принято». Венгрия обещала сорвать план ЕС по санкциям против российского атома
РИА «Новости»
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Венгрия выступила против очередного призыва внести атомную энергетику в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. Глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил журналистам, что государство никогда не согласится на такие меры. Трансляцию с его выступлением вели в Facebook*.

«Мы, естественно, подчеркнули, что Венгрия ни в каком виде не поддержит санкции против ядерной энергетики, поэтому, так как для решения необходимо единогласие, то совершенно точно никогда не будет принято решения о санкциях против ядерной энергетики», - заявил он.

Сийярто объяснил, что подобные ограничения серьезно повлияли бы на безопасность энергосбережения Венгрии. Также он напомнил, что американская сторона за шесть месяцев закупила у РФ рекордные 416 тонн урана. При этом ЕС все равно намерены ввести санкции против ядерной энергетики.

«Тогда вопрос: чьим интересам служит это санкционное предложение? Потому что совершенно точно, что не интересам стран-членов ЕС», - сказал министр.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что венгерская сторона подписала план работ по сооружению атомной электростанции «Пакш-2» с российской госкорпорацией «Росатом».

Он отметил, что Венгрия намерена построить новую АЭС, несмотря на давление Америки и стран ЕС.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Венгрия Санкции Россия
28 ноября 2023, 02:40
Ситуацию на Украине в Греции назвали «ужасной» и потребовали от Киева финотчет
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Ситуация на Украине «не идет хорошо», положение страны после полутора лет конфликта ужасное, заявил в интервью телеканалу CNBC министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Западу нужно быть решительнее в оказании помощи Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства.

«Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений… Это ужасное положение. Я думаю, что нам следует постараться быть как можно более решительными в плане помощи Украине», - заявил Герапетритис накануне двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Глава греческого МИД отметил, что Евросоюз выделил Украине значительный бюджет, но сейчас важно заявить, что ЕС будет с Украиной, «несмотря ни на что». При этом министр заявил, что НАТО необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами. На Украине существует «огромная проблема подотчетности», признал Герапетритис.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти не согласятся на пересмотр многолетнего бюджета Европейского союза, если он будет включать только Украину и ничего больше. Ресурсы Фонда солидарности нужно направлять государствам, которые рискуют пострадать от стихийных бедствий, а также нужно вкладывать финансы в развитие STEP.

Греция НАТО Украина
28 ноября 2023, 02:05
Экс-депутат Рады подал заявление в прокуратору против Зеленского
РИА «Новости»
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Лишенный мандата украинский депутат Рады Илья Кива направил заявления генпрокурору государства и в госбюро расследований (ГБР) на действующего лидера страны Владимира Зеленского, обвинив президента в намеренном затягивании переговорного процесса. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

«Как и обещал, обратился к генеральному прокурору Украины и к директору ГБР с заявлениями о совершении уголовных преступлений <…> высшим военно-политическим руководством страны в лице <…> Владимира Зеленского», - написал он.

Также Кива направил заявления против главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Поклада, народного депутата Давида Арахамии, главы Офиса президента Андрея Ермака и главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

Депутат напомнил об интервью Арахамии, в котором тот признался, что украинская делегация сознательно затягивала процесс переговоров с Россией и что на ее решение прервать диалог с РФ повлиял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Это привело к гибели сотен тысяч украинцев и к полному уничтожению экономики страны, заключил Кива.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины постепенно переходят к стадии торга в ходе конфликта. По его словам, в стране уже допустили возможность заключения мирного договора.

Владимир Зеленский Украина
28 ноября 2023, 01:42
Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона
РИА «Новости»
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Правительство Северной Кореи заявило, что получило снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке благодаря своему разведывательному спутнику. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Правительство Северной Кореи заявило, что получило снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке благодаря своему разведывательному спутнику. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником», - сказано в сообщении.

Ранее Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что приборы страны обнаружили новый объект на орбите Земли. До этого Минобороны КНДР предупреждало Береговую охрану государства о скором ракетном запуске. Военные Северной Кореи решили вывести разведывательный спутник. Они пытались сделать это еще в мае и в августе, однако попытки не увенчались успехом.

Власти Южной Кореи увидели в новом запуске северных соседей ракетную и ядерную опасность. На этом фоне страна аннулировала некоторые положения межкорейского военного соглашения 2018 года.

США Северная Корея Пентагон Космические спутники

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