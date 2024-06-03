Из-за провокации с мусором Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР

Члены СНБ встретились с представителями профильных министерств, чтобы обсудить ответ на провокацию КНДР с отправкой около тысячи воздушных шаров с мусором на южнокорейскую территорию. Они предложат кабмину приостановить межкорейское военное соглашение.

«Присутствующие решили внести предложение о приостановке действия Военного соглашения от 19 сентября до тех пор, пока взаимное доверие между двумя Кореями не будет восстановлено», - объявила канцелярия президента.

Заместитель главного советника по нацбезопасности Ким Тэ Хе заявил, что провокация нанесла вред гражданам Южной Кореи и плохо сказалась на боеготовности вооруженных сил. Отказ от соглашения, по его словам, позволит проводить военные учения возле демаркационной зоны и впредь оперативней реагировать на такие случаи.

Воздушные шары с подвешенными пакетами с мусором стали прилетать в Южную Корею, начиная с 30 мая. Никто не пострадал, но некоторые «посылки» разбили окна машин. КНДР заявила, что акцию провели в ответ на отправку таких же шаров с пропагандистскими листовками.