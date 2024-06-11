Из Версальского дворца эвакуировали людей из-за пожара

По данным агентства, на кровле здания проводились ремонтные работы. Эвакуацию посетителей и сотрудников начали после того, как сработала пожарная сигнализация.

Огнеборцы приступили к тушению пожара. По их словам, угрозы историческому комплексу нет, и ситуация находится под их контролем.

Ранее в драматическом театре в Иванове произошел пожар из-за проведения ремонтных работ на крыше здания. Его площадь составила около 20 метров. Спасатели эвакуировали из театра около 80-ти человек. Пострадавшего кровельщика направили в медицинское учреждение.