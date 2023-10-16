Итоги выборов в Польше не повлияют на позицию страны по Украине

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«Маловероятно», - сообщил он, отвечая на вопрос о возможном влиянии результатов голосования на отношения между Польшей и Украиной.

Ранее на выборах в сейм Польши экзитполы показали лидерство правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. За нее проголосовали 36,8% граждан. «Гражданская коалиция» Дональда Туска получила 31,6%, благодаря чему оппозиционные партии в совокупности набрали более 50% голосов.

Экс-глава Евросовета и лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск выразил готовность объединить оппозиционные силы и сформировать правительство. В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мандат на создание нового кабмина достанется ему. Он обосновал свои слова тем, что в Польше это право отдают партии, которая набрала наибольшее количество голосов.