Итоги расследования крушения самолета AZAL обнародуют в ближайшее время

«Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», - сказал он.

Ранее появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что основные решения о полете пилоты принимали самостоятельно. Также подтвердилась информация о внешнем воздействии на борт.

Лайнер Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года вблизи Актау на территории Казахстана. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 людям.