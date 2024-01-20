Итальянского офицера приговорили к 20 годам за связи с Россией

Читайте нас в:

Военнослужащего обвинили в шпионаже, коррупции и разглашении информации. По версии следствия, он якобы раскрыл сведения, которые угрожают национальной безопасности и должны были оставаться в секрете.

«С решением суда присяжных Рима мы перешли от 30-летнего приговора военного суда к 20-летнему приговору в первой инстанции», - сообщили адвокаты обвиняемого.

Причем приговор оказался более суровым, чем тот, которого требовала прокуратура: сторона обвинения просила для Биота 18 лет заключения.

Ранее спецслужбы Эстонии задержали профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Преподавателя подозревают в работе на российские спецслужбы. С 3 января Морозов находится в следственном изоляторе по решению Хаюрского уездного суда.