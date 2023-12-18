Итальянский премьер назвала проблемой исламизацию Европы

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Политик высказалась на фоне проведения фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал глава правительства Великобритании Риши Сунак.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», - подчеркнула Мелони.

В Европе увеличилось число преступлений против людей , исповедующих ислам и иудаизм. Сложившаяся ситуация встревожила представителей Еврокомиссии. Для борьбы с кризисом ЕК пришлось отвести специальные зоны безопасности в молельных домах и создать фонд для пресечения актов религиозной нетерпимости.

Пока во всем мире на фоне обострения палестино-израильского конфликта проходят митинги и протесты, на которые идут мусульмане, обстановка в России остается спокойной , рассказала член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.