Итальянский офицер получил 29 лет тюрьмы за связи с Россией

Биота задержали в 2021 году, на парковке в пригороде Рима. При задержании у него нашли коробку с наличными и внешний носитель данных.

Прокуратура Рима обвинила Биота в разглашении государственной тайны, шпионаже и коррупции. Защита итальянского военного заявила, что ни одной из назначенных по делу проверок не производилось.

Сам ход расследования засекретили, к тому же Вальтеру Биоту не предоставили никаких доказательств его вины. Также 10 дней назад первичная инстанция вынесла приговор офицеру в виде 20 лет заключения.

Ранее в Эстонии задержали россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Спецслужбы заподозрили профессора Тартуского университета в работе на российские спецслужбы.