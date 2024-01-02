02 января 2024, 01:23

Итальянский депутат выстрелил в человека на новогодней вечеринке

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Депутат итальянского парламента Эмануэле Поццоло ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал присутствующим пистолет, и тот выстрелил. Теперь делом занимается прокуратура города Биеллы, где проходило праздничное торжество с участием политиков страны, сообщила газета Corriere della Sera.

Эмануэле Поццоло - член правящей партии «Братья Италии». Он показывал свое огнестрельное оружие, когда оно выстрелило. Пуля попала в зятя охранника, работающего на заместителя министра юстиции Италии Андреа Дельмастрою Мужчину отвезли в больницу, но вскоре его оттуда выписали. По словам замминистра, он хорошо себя чувствует. Поццоло в недоумении - он признал демонстрацию оружия, но выразил уверенность, что не стрелял из пистолета, и выстрел был случайным.

Накануне Нового года пьяная компания из двух молодых людей и девушек устроила потасовку на улице в Нижневартовске. Девушки поссорились, и избранники бросились на их защиту. У одного был пистолет.

Полиция Петербурга задержала парня по подозрению в стрельбе по автобусу. Силовики забрали у него пневматический пистолет.

Италия Больницы Депутаты Оружие Полиция Новый год
02 января 2024, 01:45
Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год
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Американский миллиардер Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего. Он написал об этом в своей социальной сети Х.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», - отметил предприниматель.

Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети. Комментатор спросил, чего ждать в наступившем году после «четырех лет сумасшествия».

Маск регулярно делает заявления в соцсети. Например, он размышлял о будущем человечества в космосе. Бизнесмен уверен - миру стоит серьезно заняться покорением космоса для переселения на другие планеты. Часть городов он предложил организовать на Марсе, написал Life.

При этом его социальная сеть Х теряет в стоимости. После ее покупки Маском акции компании упали более чем на 70%. Такая тенденция связана с рекламодателями, которые все чаще отказываются сотрудничать с Х после заявлений Маска о евреях. Это продолжается, даже несмотря на угрозы бизнесмена по поводу обращения в суд на компании, которые бойкотируют его соцсеть.

Илон Маск
02 января 2024, 01:17
Подростка зарезали на глазах у тысячи людей в лондонском парке в канун Нового года
РИА «Новости»
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Скотленд-Ярд разыскивает свидетелей нападения на 16-летнего школьника Гарри Питмана, которого жестоко зарезали незадолго до полуночи в канун Нового года. На момент убийства подросток вместе с одноклассниками стоял и ждал начала фейерверков в Лондоне. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Полицейские арестовали по подозрению в убийстве сверстника погибшего. Его личность не разглашается.

Полицейским пришлось пробираться сквозь огромную толпу, чтобы добраться до умирающего подростка. Они оказали ему первую помощь до прибытия бригады парамедиков, но школьник скончался.

Убийство произошло в элитном пригороде Лондона - Примроуз-Хилл. На месте работают криминалисты, полиция патрулирует район. На момент убийства Питмана в парке находились около 30 тысяч человек.

Издание отметило, что Гарри стал 22-м подростком, убитым в Лондоне в 2023 году. При этом 18 из них получили смертельные ножевые ранения.

Ранее легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата обнаружили мертвым в своем автомобиле в Кении. Ему нанесли ножевые ранения в области груди и шеи. По факту убийства полиция начала расследование.

Лондон Великобритания Убийства Дети Новый год
02 января 2024, 00:53
Участника Олимпиады зарезали в Кении
Unsplash
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Легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата обнаружили мертвым в своем автомобиле в Кении. На его теле были ножевые ранения, сообщили на официальной странице World Athletics в соцсети X.

«Представители World Athletics потрясены и опечалены известием о кончине Бенджамина Киплагата. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям, семье, товарищам по команде и коллегам-спортсменам», - указали в сообщении.

По предварительным данным, неизвестные ударили 34-летнего спортсмена ножом в грудь и шею. По факту убийства полиция начала расследование.

Киплагат специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями. На Олимпиаде в 2008 году он смог занять девятое место. На Играх в Лондоне в 2012 году Бенджамин Киплагат попал в финал, но его дисквалифицировали.

Ранее победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов в ДТП в Краснодарском крае, писал RT. Спортсмена похоронили 24 декабря в городе Волжском.

Спортсмены Убийства
02 января 2024, 00:50
Корабль США столкнулся в Красном море с катерами хуситов
РИА «Новости»
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Ожесточенные столкновения между военными США и хуситами продолжаются в Красном море. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным местных источников, в понедельник, 1 января, в акватории Красного моря сторонники правящего в Северном Йемене движения «Ансар Алла» протаранили корабль США и американские военные катера. Других подробностей инцидента не приводилось.

Хуситы совершили нападение в Красном море на коммерческое судно Hangzhou компании Maersk 31 декабря 2023 года. В ответ на атаку американский военный корабль Gravely сбил две выпущенные с территории Йемена ракеты.

После того как по контейнеровозу с флагом Сингапура ударили хуситы, судно запросило помощь у американского эсминца.

Также нападение йеменских боевиков на торговый корабль зафиксировали 26 декабря - повстанцы ударили по контейнеровозу United.

США Корабли

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