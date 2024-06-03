Итальянский бизнес обвинил Польшу и Литву в блокировании идущих в Россию грузов

«Явную дискриминацию наблюдаем со стороны Литвы и Польши. Таможенники этих стран могут просто заблокировать грузы, которые следуют в Россию из Италии, хотя документы исправны, а грузы не являются санкционными», - отметил он.

Торрембини расценил ситуацию, как «произвол».

«При этом они спокойно пропускают свои грузы через границы. Не странно ли, что Литва превратилась в одного из главных экспортеров вина в Россию. В Литве разве есть вино? Они самые умные?» - задался вопросом глава ассоциации.

В конце мая Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов. Им разрешат перемещаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов.