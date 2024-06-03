03 июня 2024, 11:44

Итальянский бизнес обвинил Польшу и Литву в блокировании идущих в Россию грузов

Global Look Press
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Таможенные службы Литвы и Польши незаконно блокируют грузы, которые следуют из Италии в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Явную дискриминацию наблюдаем со стороны Литвы и Польши. Таможенники этих стран могут просто заблокировать грузы, которые следуют в Россию из Италии, хотя документы исправны, а грузы не являются санкционными», - отметил он.

Торрембини расценил ситуацию, как «произвол».

«При этом они спокойно пропускают свои грузы через границы. Не странно ли, что Литва превратилась в одного из главных экспортеров вина в Россию. В Литве разве есть вино? Они самые умные?» - задался вопросом глава ассоциации.

В конце мая Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов. Им разрешат перемещаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов.

Италия Литва Россия Бизнес Польша
03 июня 2024, 11:42
Из-за провокации с мусором Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР
РИА «Новости»
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Президентский совет национальной безопасности Южной Кореи решил приостановить на неопределенный срок действие межкорейского соглашения о сокращении вооружений, заключенного в 2018 году. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Члены СНБ встретились с представителями профильных министерств, чтобы обсудить ответ на провокацию КНДР с отправкой около тысячи воздушных шаров с мусором на южнокорейскую территорию. Они предложат кабмину приостановить межкорейское военное соглашение.

«Присутствующие решили внести предложение о приостановке действия Военного соглашения от 19 сентября до тех пор, пока взаимное доверие между двумя Кореями не будет восстановлено», - объявила канцелярия президента.

Заместитель главного советника по нацбезопасности Ким Тэ Хе заявил, что провокация нанесла вред гражданам Южной Кореи и плохо сказалась на боеготовности вооруженных сил. Отказ от соглашения, по его словам, позволит проводить военные учения возле демаркационной зоны и впредь оперативней реагировать на такие случаи.

Воздушные шары с подвешенными пакетами с мусором стали прилетать в Южную Корею, начиная с 30 мая. Никто не пострадал, но некоторые «посылки» разбили окна машин. КНДР заявила, что акцию провели в ответ на отправку таких же шаров с пропагандистскими листовками.

Дипломатия Северная Корея Международные отношения Южная Корея КНДР
03 июня 2024, 10:46
Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу
РИА «Новости»
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В Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния». Председатель парламента Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, сообщил телеканал Mtavari.

«Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния , главная цель этого закона - доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству», - объявил политик.

Закон об иноагентах опубликуют в «Законодательном вестнике» на следующий день. Затем Минюст в течение двух месяцев разработает все подзаконные нормативные акты и запустит сайт - реестр. Все организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, обяжут зарегистрироваться в системе и задекларировать финансы за 2023 год.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось массовыми митингами с задержаниями протестующих и стычками с полицией. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето, но 28 мая грузинский парламент отменил его.

Грузия Законы Иноагенты
03 июня 2024, 10:33
Шейнбаум заявила о победе на президентских выборах в Мексике с отрывом в 30% голосов
Global Look Press
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Лидер правящего движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом Мексики. Она объявила о своей победе с отрывом в 30% голосов, сообщили «Известия».

Лидер правящего движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной - президентом Мексики. Она объявила о своей победе с отрывом в 30% голосов, сообщили «Известия».

«Согласно предварительным результатам <…>, отрыв в борьбе за кресло президента республики превышает 30%. Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах», - сказала она.

Шейнбайм сообщила, что приняла первые поздравления. Ей позвонили соперники - кандидаты движения «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес и «Гражданское движение» Хорхе Альварес Майнес.

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Шейнбайм в своем X. Он назвал ее победу днем славы, временем гордости и преобразований.

Победу кандидата Morena подтвердили данные экзитполов и системы быстрого подсчета Национального избирательного института ( INE ). Она набрала 57,7% голосов. Второе место заняла Гальвес с результатом 29,3%, третье - Майнес, получивший более 10,5%.

Мексика Женщины Выборы
03 июня 2024, 09:33
Тела 50 погибших нашли в лагере беженцев на севере Газы
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Спасатели нашли тела еще 50 погибших в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа после наступления израильских военных на этот пункт размещения беженцев. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

«Группы гражданской обороны и спасателей нашли тела 50 человек в лагере беженцев „Джабалия“ на севере сектора Газа», - заявили журналисты.

Они отметили, что после 20 дней пребывания израильских войск в лагере общее количество найденных тел достигло 120, из которых 20 погибших - дети.

Отношения между палестинским анклавом и Израилем резко обострились в октябре 2023 года после ракетной атаки из сектора Газа и проникновения бойцов движения ХАМАС в приграничные районы. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» и полностью блокировал анклав.

В ночь на 7 мая силы Израиля вошли в город Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС. Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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