08 января 2024, 21:37

Итальянские протестующие устроили массовую демонстрацию фашистского приветствия

Pixabay
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Сотни итальянских протестующих устроили массовую демонстрацию фашистского приветствия в ходе митинга в Риме, сообщило местное издание La Reppublica. Оппозиционные партии призвали власти провести расследование.

Провокация произошла на ежегодном митинге в память жертв леворадикальных боевиков: традиционно на протестной акции в центре Рима собираются представители правых движений, включая сторонников фашизма. В этом году демонстранты не скрывали символику и массово присоединились к нацистскому салюту. Очевидцы отметили, что происходящее в столице напоминало события 1924 года, когда фашистские силы приходили ко власти в Италии.

Оппозиционные партии заявили, что современные фашистские силы обходят конституционные ограничения, регистрируясь под новыми именами. Политики обвинили правящую партию «Братья Италии» в бездействии: ее представители нередко проявляют симпатию к правым активистам.

Премьер-министр Италии и лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони заявила, что протестующие не имеют ничего общего с ее организацией, однако комментировать и осуждать их поступок она отказалась.

Ранее Мелони резко выступила против исламизации Европы , предупредив о потере европейских ценностей.

Италия Митинги
08 января 2024, 20:49
Иран и Россия смогут проводить финансовые операции без SWIFT
Pixabay
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Иран и Россия объединили свои системы финансового сообщения, за счет чего у них появилась возможность проводить операции напрямую, без использования международной системы денежных переводов SWIFT. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на замглавы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсена Карими.

«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи», - сказал он, отметив, что российские и иранские кредитно-финансовые организации могут развивать посреднические отношения друг с другом.

У РФ есть возможность оплачивать счета в риалах через свои банки, расположенные на территории Ирана. Экспортеры обеих стран могут реализовывать сделки в своих национальных валютах, подчеркнул Карими.

После старта спецоперации на Украине российские банки столкнулись с отключением от SWIFT, о чем распорядился Евросоюз. При этом в РФ появился свой аналог - Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

В начале декабря президент России Владимир Путин назвал SWIFT системой, которая становится архаичной. Лидер страны спрогнозировал наращивание расчетов в нацвалютах при международных платежах.

Банки Россия Иран
08 января 2024, 20:24
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети X.

Макрон поблагодарил Борн, занимавшую пост премьера с 2022 года, за работу и отметил ее «преданность делу». Причину отставки президент не назвал. Как сообщил местный телеканал BFMTV , за несколько часов до новостей об отставке Макрон провел с Борн 50-минутный разговор, содержание которого остается неизвестным.

Уход Борн с поста будет означать смену состава правительства. По информации BFMTV, имя нового премьера планируется объявить в «ближайшие часы». Фаворитами на пост считаются министр обороны Себастьян Лекорню, министр финансов Брюно Ле Мэр и близкий соратник Макрона бывший председатель Национального собрания Ришар Ферран.

Слухи об отставке Борн появились в начале января. Одной из ключевых причин стало судебное разбирательство вокруг министра труда Оливье Дюссо, о бвиненного в фаворитизме. Признание его виновным означало бы отставку всего кабмина. Другими поводами для критики в адрес Борн стала проведенная премьером пенсионная реформа и неспособность ответить на беспорядки, захлестнувшие страну в прошлом году.

Отставки Франция
08 января 2024, 20:19
Пустующие квартиры в Париже предложили отдать бездомным
Unsplash
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Представляющий Французскую коммунистическую партию сенатор Ян Бросса предложил отдать пустующие квартиры Парижа бездомным. Политик призвал своих соратников подписать петицию в соцсети X.

Бросса подчеркнул, что тысячи французов вынуждены находиться на улицах в ухудшающихся условиях. Прошлой ночью температура достигала непривычных для города показателей ниже нуля. Власти освободили для нуждающихся 274 места, однако этих мер оказалось недостаточно.

Согласно официальным данным, каждый пятый дом в Париже пустует: всего для размещения бездомных можно использовать свыше 260 тысяч домов. Бросса подчеркнул, что решение о заселении может принять префект от столичного региона, однако он никогда не пользуется этой возможностью.

Бросса, считающийся одним из молодых лидеров французских коммунистов, занимал пост заместителя мэра Парижа по жилищной политике. В этой должности он поспособствовал расселению крупнейшего в городе лагеря нелегальных мигрантов и неоднократно критиковал миграционную политику на государственном уровне.

Ранее мигранта с сильным переохлаждением обнаружили в нише шасси самолета , прибывшего в Париж из Алжира.

Париж Франция
08 января 2024, 20:00
Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр
РИА «Новости»
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Двукратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Смерть легендарного немецкого защитника подтвердила его семья, сообщило издание Sky Sports.

Родственники Беккенбауэра отказались делиться подробностями о его смерти. В последние годы экс-футболист начал испытывать проблемы со здоровьем, которые не позволили ему прийти на встречу со своими бывшими подопечными и приехать на похороны бразильца Пеле.

Беккенбауэр остается одним из трех футболистов, выигравших первенство мира в качестве игрока и тренера. На победном для ФРГ чемпионате 1974 года он не пропустил ни одного матча и выводил команду на поле в капитанской повязке. Беккенбауэр стал одним из первых немецких игроков, сыгравших более 100 игр за сборную.

Большую часть клубной карьеры Беккенбауэр провел в мюнхенской «Баварии», в системе которой оказался в 13 лет. Защитник привел клуб к трем победам в Кубке европейских чемпионов и четыре раза помог ему выиграть национальный чемпионат, после чего переехал в американский «Космос» для развития футбола в США. Именно Беккенбауэр популяризировал тактическую роль либеро - последнего защитника, исправляющего ошибки за своими одноклубниками.

Ранее стало известно о смерти бразильца Марио Загалло , также становившегося чемпионом мира во время игровой и тренерской карьеры.

Германия Футбол

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