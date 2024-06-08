Итальянские предприниматели потеряли 15 млрд евро из-за антироссийских санкций

По его словам, товарооборот упал с 30 до девяти миллиардов, итальянский экспорт просел на 36%, российский импорт - на 70-80%.

Для Италии это оказалось чувствительным ударом, так как в стране значительно сократились рабочие места, а итальянский бизнес начал терять рынок в России. Сейчас в стране остались порядка 150 компаний, которые уже никуда не уйдут.

«Мы инвестировали кучу денег - порядка 500 миллиардов евро - в экономику России и по праву считаем себя полноценными членами экономического сообщества страны», - подчеркнул Торрембини.

Он добавил, что бизнесмены из Азии и Турции стали активно замещать старых игроков, да и российские компании начали производить собственный продукт. Проблем, по его словам, добавляют польская и литовская таможни, часто блокирующие на границе несанкционные итальянские товары , транзитом идущие в РФ.