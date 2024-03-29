Итальянские истребители дважды по тревоге взлетали над Балтикой из-за самолетов России

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Тревогу запустил командный центр НАТО, базирующийся в немецком городе Уэдеме.

«Она сработала вчера и сегодня утром для неопознанного самолета, летящего над международными водами Балтийского моря. Как только самолет был идентифицирован, итальянские F-2000 вернулись на базу Мальборк», - сказано в материале.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты российских самолетов выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Германия поднимала в небо истребители Eurofighter из-за появления российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, заявляя, что якобы его заметили «без плана полета и сигнала транспондера».