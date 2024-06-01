Итальянские бизнесмены тайно посетят ПМЭФ

Он рассказал, что на мероприятие прибудут 15 предпринимателей из Италии, которые хотят наладить связи с российскими коллегами и «прозондировать почву» в этом направлении. По его словам, в последние несколько лет бизнесмены приезжают на ПМЭФ тайно и проводят все встречи инкогнито.

ПМЭФ в этом году пройдет пройдет 5–8 июня, заявки на участие подали более 17 тысяч человек из 136 стран. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков указал, что мероприятие давно стало площадкой для деловых дискуссий и оформилось как «полноценный институт национального развития».