«Прошу прощения… Напомните, кто вы?» - спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я - Зеленский, президент», - подписана иллюстрация.

Заголовок к картинке гласит: «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине».

Ранее бывший разведчик центрального разведывательного управления сообщил, что ЦРУ может убить украинского главу , но скорее всего заставит это сделать чиновников или генералов, которые плохо относятся к Зеленскому. Также он отметил, что в США считают неизбежным поражение украинской стороны в конфликте, а слова лидера киевского режима о всеобъемлющей поддержке его страны называют фантазиями.