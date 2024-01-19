19 января 2024, 22:34

Итальянцы удивились смелости Путина, окунувшегося в прорубь на Крещение

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не перестал следовать смелому обычаю — погружению в прорубь на Крещение. Об этом сообщило итальянское издание Italy 24 Press News.

Итальянские журналисты напомнили, что россияне отмечают этот древний обычай в день крещения Христа в реке Иордан.

«Смелый обычай, если вспомнить суровые зимние температуры азиатского государства, который нынешний президент не преминул соблюдать», - сообщило издание.

В 2022 году российский лидер не стал окунаться в купель, согласившись с предложением Русской православной церки, что не стоит этого делать из-за пандемийных условий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин традиционно окунулся в прорубь в праздник Крещения Господня. Купание на Крещение проводят в ночь с 18 на 19 января, уточнил RT.

В Подмосковье для этого подготовили более 200 мест, их оборудовали кабинками для переодевания и обогрева, а также осветительными приборами. Безопасность людей обеспечивали более 4,4 тысячи спасателей , а также свыше 700 единиц спецтехники.

Президент России Владимир Путин не перестал следовать смелому обычаю - погружению в прорубь на Крещение. Об этом сообщило итальянское издание Italy 24 Press News.

Праздники Италия Православие Россия Владимир Путин
19 января 2024, 21:51
Францию призвали выйти из НАТО, приближающего третью мировую войну
РИА «Новости»
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НАТО из-за агрессивной политики в отношении России ведет мир к третьей мировой войне, поэтому Франции стоит выйти из альянса. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. <…> Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, <…> давайте выберем свободную Францию и мир!» - написал французский политик.

Таким образом Филиппо прокомментировал решение НАТО провести крупнейшие военные учения у российских границ.

В четверг, 18 января, НАТО объявил о проведении крупнейших учений со времен холодной войны. Учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник») пройдут на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, 80 истребителей и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

В пятницу, 19 января, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс должен готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Военные учения Военные Войны Россия НАТО Франция
19 января 2024, 21:34
Арабские страны подготовили мирный план для Газы
РИА «Новости»
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Подготовленный Саудовской Аравией, Катаром, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией план мирного урегулирования в секторе Газа получил поддержку США. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники заявили, что речь идет о рамочном соглашении: пять стран Персидского залива возьмут на себя разрешение кризиса и ждут от Израиля ответного шага - работы над созданием независимого палестинского государства «Сделка повлечет за собой признание Израиля Саудовской Аравией. Это практически повторение подписания пакта, подготовленного США, который сорвала атака 7 октября», - заявил один источников.

Участники беседы уточнили, что соглашение предусматривает перевод Газы под контроль сил безопасности, которые подготовят арабские страны. С этим пунктом согласились США, которые считают, что палестинцы должны сами управлять своей территорией. Арабские страны подчеркнули, что готовы оплатить восстановление разрушенного сектора, если Израиль даст гарантии, что новых бомбежек после заключения мира не будет.

Источники подчеркнули, что мирный план Израилю передал госсекретарь США Энтони Блинкен во время январской поездки по странам Ближнего Востока.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху косвенно подтвердил получение мирного плана по Газе. В ходе пресс-конференции в минувший четверг, 18 января он заявил, что не примет идею создания палестинского государства.

«Премьер-министр должен быть способен сказать „нет“ нашим друзьям», - привело слова политика агентство Associated Press.

Телеканал NBC со ссылкой сразу на шесть источников в правительстве Израиля уточнил, что публичное заявление Нетаньяху не совсем соответствует действительности. План по Газе внимательно изучают и считают, что его принятие обеспечит премьеру политическую победу.

«Если саудиты придут со сделкой, которая будет выгодной для Израиля, конечно, мы за нее проголосуем», - сказал изданию советник одного из членов военного кабинета Израиля.

При этом он отметил, что быстрой принятие сделки не станет. Израильтяне пока не готовы принять создание палестинского государства, так как атака ХАМАС еще жива в памяти.

Собеседники NBC в Белом доме не исключили, что если действующий израильский премьер продолжит упрямится, то сделку предложат следующему главе кабмина.

США Израиль Саудовская Аравия Конфликт Израиля и Палестины
19 января 2024, 20:52
Пакистан восстановит дипотношения с Ираном после взаимных ударов
РИА «Новости»
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Пакистан сообщил Ирану, что хочет восстановить дипломатические отношения после взаимных ударов, которыми страны обменялись в прошедшие дни. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свой источник.

По данным издания, главы МИД двух стран Джалил Аббас Джилани и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили меры по обеспечению безопасности в регионе. В рамках восстановления дипотношений планируется вернуть ранее отозванных послов в Исламабад и Тегеран.

Во вторник, 16 января, Иран впервые нанес удар по территории Пакистана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал баллистическими ракетами штаб-квартиры террористической группировки «Джейш аль-Зольм» в пакистанской провинции Белуджистан.

В четверг, 18 января, военно-воздушные силы Пакистана нанесли ракетные удары по приграничной иранской провинции Систан и Бедуджистан. По данным Иранских властей, в результате удара погибли девять человек , в том числе, четверо детей.

Ракеты Дипломатия Отношения Международные отношения Пакистан Иран
19 января 2024, 20:28
Швеция вернула гражданскую службу по призыву
РИА «Новости»
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Гражданскую службу по призыву возобновили в Швеции. Об этом сообщили на сайте правительственной канцелярии.

Согласно принятому решению, в Швеции на гражданскую службу будут зачислять и призывать тех, кто уже прошел необходимую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.

По словам министра по делам гражданской обороны Карла-Оскара Болина, восстановление гражданской службы является важным шагом в обеспечении необходимыми кадрами в условиях повышенной готовности или конфликта.

Гражданскую службу по призыву впервые ввели в Швеции в 1995 году. Такие меры понадобились для социальной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В 2008 году власти объявили об отмене подготовки «гражданскообязанных».

Ранее посольство России призвало власти Швеции прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой». Вместо этого королевству посоветовали обратить внимание на внутренние проблемы страны.

Швеция Армия

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