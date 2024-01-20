Итальянцам разрешили «зиговать» на мероприятиях

По информации телеканала, решение суда касалось дела 2016 году. Тогда восемь участников памятной демонстрации использовали нацистское приветствие. Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили.

Осужденные подали апелляцию. Суд постановил, что нацистское приветствие можно использовать в частном порядке или на памятных мероприятиях, когда оно не создает угрозу обществу.

Летом 2023 года две выпускницы школы в Краснодарском крае записали видео, на котором под немецкую музыку «зиговали» у монумента воинам-афганцам. Роликом заинтересовалась полиция. На девушек завели административное дело, по которому им грозит арест до 15 суток или штраф до двух тысяч рублей. После этого подростки опубликовали видео, в котором попросили прощения за свой поступок.

Нацистское приветствие с поднятой правой рукой можно использовать на памятных мероприятиях в Италии - это не будет считаться преступлением. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщил телеканал RAI.