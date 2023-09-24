Италию призвали убедить отказаться от антироссийской политики

Читайте нас в:

На фоне агрессивной политики Запада против России и россиян, важно поддерживать соотечественников за границей, отметил посол. Отношения между Россией и Италией переживают один из самых драматических периодов, разрушены многовековые традиции и связи, антироссийская линия проводится во всех сферах.

«Итальянская сторона запретила всем субъектам итальянского права <…> реализовать с Россией любые совместные культурные, гуманитарные, научные мероприятия, заморожены все соответствующие средства и фонды, которые имелись у местных властей», - отметил Парамонов.

В таких условиях итальянские СМИ транслируют украинскую пропаганду или информацию, разработанную в англо-саксонских структурах.

«Необходимо единство, сплоченность и использование всех имеющихся инструментов влияния на итальянские власти. Все вместе мы: соотечественники, лидеры общественного мнения в Италии и России, посольства и консульства - должны убедить наших итальянских собеседников вернуться к здравому смыслу, и отказаться от своей недружественной политики в отношении России», - подчеркнул посол.

Недавно Италия обратилась к Евросоюзу с просьбой помочь снизить поток мигрантов. Тысячи нелегалов из Северной Африки прибывают на итальянскую Лампедузу ежедневно.