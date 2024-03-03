Италия заберет у Словакии свою систему ПВО

«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система ПВО, которую они нам одалживали на год. Она им нужна в другом месте», - сказал он.

Фицо напомнил, что предыдущее правительство Словакии отправило на Украину систему С-300, взамен из Германии на время поставили систему Patriot. Позже помощь поступила от итальянцев, но теперь и их технику нужно отдать обратно. В связи с этим глава словацкого правительства посетовал, что теперь в стране нечем защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты.

Премьер-министр Словакии ранее заявил, что возможная отправка военных НАТО и стран Евросоюза не поможет добиться уступок от России.

Такие действия наоборот приведут к эскалации украинского конфликта.

*Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.