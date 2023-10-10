Италия вывезет 500 человек из Израиля

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Утром во вторник, 10 октября, два самолета ВВС с примерно с 200 итальянцами приземлились на военный аэродром Пратика-ди-Маре, который находится в 30 километрах к югу-западу от Рима. Еще 180 человек прибудут в Верону на лайнере частной авиакомпании.

«В ближайшие дни планируется вывезти 500 наших граждан на самолетах ВВС и частной авиакомпании», - подчеркнул Таяни.

По его словам, конфликт между Израилем и Палестиной может «распространиться и иметь опустошающие последствия». Власти Италии работают с международным сообществом, союзниками и институтами Евросоюза, уточнил он.

Согласно данным газеты Il Fatto quotidiano , в Израиле живут до 18 тысяч граждан Италии, имеющих двойное гражданство. Из них примерно одна тысяча - молодежь призывного возраста.

Эскалация конфликта Израиля и Палестины произошла 7 октября. На следующий день премьер Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию по телефону с главами правительств Италии и Великобритании, а также с канцлером Германии и президентом Украины.