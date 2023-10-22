Италия признала непричастность России к конфликту на Ближнем Востоке

Читайте нас в:

Он отметил, что президент России Владимир Путин не стал никоим образом вмешиваться в обострившийся конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Другие страны играли с палестинцами и ХАМАС, но не Россия», - указал Крозетто.

Министр также призвал руководство Израиля к «соразмерному ответу» на ракетные атаки со стороны ХАМАС, начавшиеся с 7 октября. При этом Крозетто обратил внимание на необходимость проводить разделительную черту между военными палестинского движения и мирными жителями.

Ранее израильская армия пообещала нарастить число ударов по сектору Газа. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагара, боевики ХАМАС намеренно скрываются в жилых зданиях. Президент США Джо Байден пообещал поддержать Израиль в борьбе с палестинской организацией. По мнению журналиста Джона Тео, конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал двуличие Запада , который проигнорировал гибель мирных жителей в Газе.