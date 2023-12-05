Италия начала проводить аресты помогавших сбежать Артему Уссу

Итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста российскому предпринимателю Артему Уссу - сыну сенатора РФ Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В эти часы карабинеры <…> в сотрудничестве с [агентством ЕС] Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, которых выследили за рубежом», - отметили в местном управлении карабинеров.

Правоохранители ведут работу на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии. Фигурантам расследования выдвинули обвинения в организации и совершении побега Усса-младшего.

Сбежавшим из Италию в Россию Артемом Уссом заинтересовались в Госдепартаменте США. Ведомство решило выделить семь миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию о местонахождении россиянина, если она поможет его найти и задержать.