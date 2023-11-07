Италия дала гражданство смертельно больной девочке из Британии

Инди Грегори диагностировали редкое митохондриальное заболевание, которое не позволяет ее организму вырабатывать нужное количество энергии. В больнице Ноттингема заявили о неизлечимости этой болезни.

Лондонский суд не разрешил родителям перевезти юную британку в Рим, где ей могли бы предоставить специальный аппарат жизнеобеспечения. Совет министров Италии организовал экстренное совещание по вопросу предоставления девочке гражданства.

«Решение последовало за готовностью больницы Bambino Gesù по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства», - указали в пресс-службе правительства.

Власти обязались покрыть все расходы на необходимое лечение. Премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что «сделает все, что может, чтобы защитить» жизнь британки и «право родителей сделать все, что они могут, для нее».