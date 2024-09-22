22 сентября 2024, 23:08

Истребители ВВС ФРГ подняли из-за российских самолетов над Балтикой

Unsplash
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Истребители ВВС Германии подняли в небо якобы из-за российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом немецкое ведомство сообщило в соцсети Х.

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», - сообщили в военном ведомстве.

В ВВС заявили, что российские самолеты якобы летели «без полетного плана и с выключенными транспондерами». Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее истребители ФРГ вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде, чтобы сопроводить российские самолеты Ту-142 и Су-30 в небе над Балтикой.

Германия Истребители Военные Самолеты Балтийское море
22 сентября 2024, 22:23
Девять россиян пострадали при аварии автобуса в Турции
Pixabay
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В турецкой провинции Невшехир перевернулся туристический автобус, следовавший из Каппадокии в Анталью. Пострадали 18 человек, в том числе девять россиян, сообщили в посольстве России в Турции.

Среди пострадавших - 15 туристов. По информации турецких властей, россияне получили легкие травмы. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы, госпитализация никому не потребовалась.

В середине сентября более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились 43 иностранных туриста.

Туристы купили экскурсию у уличного агентства, а не у официального оператора, поэтому этот случай могут признать не страховым.

Турция Больницы Туризм Автобусы
22 сентября 2024, 21:12
Армянская оппозиция объявила продолжение борьбы за отставку Пашиняна
РИА «Новости»
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Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые протестные акции. Об этом сообщил лидер организации, архиепископ Баграт Галстанян, чьи слова привело издание Yerevan.Today.

«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30», - уточнил он.

Демонстранты соберутся на площади и продолжат «напряженную и последовательную фазу борьбы». Речь идет об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты с требованием снять главу кабмина с должности проходили в Ереване со 2 мая. Также демонстранты призывали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Активность движения спала в середине июля.

В конце мая возле здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители задержали 26 человек.

Армения Отставки Оппозиция
22 сентября 2024, 21:04
В Германии третий раз за неделю прогремел взрыв
РИА «Новости»
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Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. ЧП случилось в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщило издание T-Online.

Взрывное устройство малой мощности сдетонировало перед частным домом в городе Вахтберг-Адендорфе, который расположен в 15 километрах к югу от Бонна. Повреждение получила дверь дома, пострадавших нет.

Для обследования местности полиция вызвала вертолет. Ранее перед этим же домом взорвали петарду.

В конце августа мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода Diehl Defence в немецком Тройсдорфе в провинции Северный Рейн - Вестфалия. Взрывом тяжело ранило двух человек.

Германия Вертолеты Взрывы Полиция
22 сентября 2024, 21:03
«Битва открытых счетов». «Хезболла» вступила в новый этап противостояния с Израилем
Pxhere
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Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в новый этап конфликта с Израилем. Об этом сообщил заместитель генсека организации Наим Касем, чьи слова привел телеканал Al Mayadeen.

«Мы вступили в новый этап под названием „Битва открытых счетов“», - заявил Касем.

Он обвинил израильскую сторону в трех военных преступлениях, а также связал с государством взрывы пейджеров «Хезболлы».

Ливанские боевики ответили на массовую детонацию устройств связи ударом по военно-промышленному комплексу Израиля. «Хезболла» выпустила ракеты «Фади-1», «Фади-2» и «Катюша» по объекту в Хайфе. Также члены организации поразили авиабазу ЦАХАЛ Рамат-Давид. В результате вспыхнул пожар.

По данным агентства Reuters, руководство ливанского движения раздало пейджеры своим участникам за несколько часов до детонации. Верхушка «Хезболлы» не подозревала, что средства связи начинены взрывчаткой.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане

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