Истребители Израиля поразили 250 целей в секторе Газа
Военные самолеты Израиля в течении вторника, 10 октября, поразили более 250 объектов ХАМАС и организации «Исламский джихад»* в секторе Газа. Основные удары пришлись по району Аль-Фуркан. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщило издание The Times of Israel.
В ведомстве подчеркнули, что для нанесения авиаударов по противнику задействовали несколько десятков истребителей.
«Десятки истребителей Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа. В течение дня Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 целям в этом районе», - заявили в пресс-службе.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается четвертый день. Конфликт разгорелся с новой силой после ракетного удара и вторжения боевиков ХАМАС в приграничные поселки. Количество жертв с израильской стороны превысило 800, также погибли более 700 палестинцев.
В ответ на атаку Армия обороны Израиля призвала 300 тысяч резервистов и объявила о масштабной кампании против сектора Газа до полного уничтожения ХАМАС. Сейчас на территории проживает 2,3 миллиона человек и выпущенные снаряды попали в жилые дома. С вечера понедельника, 9 октября, Газа находится в полной блокаде. Израиль прекратил поставки электричества, воды и топлива, а также запретил ввоз продуктов.
*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация.