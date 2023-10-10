Истребители Израиля поразили 250 целей в секторе Газа

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В ведомстве подчеркнули, что для нанесения авиаударов по противнику задействовали несколько десятков истребителей.

«Десятки истребителей Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа. В течение дня Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 целям в этом районе», - заявили в пресс-службе.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается четвертый день. Конфликт разгорелся с новой силой после ракетного удара и вторжения боевиков ХАМАС в приграничные поселки. Количество жертв с израильской стороны превысило 800, также погибли более 700 палестинцев.

В ответ на атаку Армия обороны Израиля призвала 300 тысяч резервистов и объявила о масштабной кампании против сектора Газа до полного уничтожения ХАМАС. Сейчас на территории проживает 2,3 миллиона человек и выпущенные снаряды попали в жилые дома. С вечера понедельника, 9 октября, Газа находится в полной блокаде. Израиль прекратил поставки электричества, воды и топлива, а также запретил ввоз продуктов.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация.