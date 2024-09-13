Истребители ФРГ поднялись по тревоге из-за российских самолетов над Балтикой

Российские самолеты обеспокоили бундесвер, потому что летели якобы без полетного плана и с выключенным транспондером. Военные расценили их как потенциальную угрозу безопасности НАТО. Истребители-перехватчики вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде.

Пресс-служба ВВС Германии сообщила, что Eurofighter сопроводил Ту-142 и истребитель Су-30 над Балтийским морем. По информации издания, пока неизвестно, связан ли их полет с российскими учениями «Океан-2024».

Британские военные тоже засекли у своих границ два российских самолета. Ту-142 пролетели, не пересекая рубеж. Для их перехвата подняли самолеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.