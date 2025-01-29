Истребитель пятого поколения F-35 взорвался после крушения на Аляске

Авария произошла днем 28 января.

Истребитель пятого поколения F-35 закружился в воздухе, упал на землю и взорвался. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет превратился в огненный шар. Пресс-служба 354-го истребительного авиаполка сообщила, что его жизни ничего не угрожает. Военнослужащий отправился в военный госпиталь Бассетт на обследование.

Командующий истребительным крылом полковник Пол Таунсенд сообщил о начале проверки. По предварительной версии, во время полета произошли неполадки.

«Пока преждевременно рассуждать о причинах инцидента. По сути, у [пилота] возникли неполадки в полете, он смог благополучно катапультироваться, но это привело к крушению самолета», - сказал он.

База ВВС США Эйлсон находится недалеко от города Фэрбанкс. На ней размещены 54 самолета. Стоимость каждого F-35 достигает 81 миллиона долларов.

Журналист Дэн Грейзер призвал американцев смириться с провалом программы создания F-35. Правительство потратило 23 года и 300 миллиардов долларов на самолет с минимальными боевыми возможностями.